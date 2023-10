Daniel Quintero sobre supuesto intento de atropello: “No hacemos montajes ni menos atentados”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se refirió al incidente que ocurrió el pasado fin de semana en el que se ve a una camioneta blanca acercarse bastante al exfuncionario y, al parecer, intentar atropellarlo.

Quintero manifestó este episodio fue un atentado en su contra y relató cómo ocurrieron los hechos: "Yo voy a pasar entre un taxi y un carro. La camioneta me aprisiona. Yo en principio creo que es un error de la camioneta. Yo digo, bueno, de pronto, no me vio, me tocó”.

Sin embargo, según Quintero, la situación empeoró cuando la camioneta continuó presionándolo. Señaló que están esperando los videos de un negocio cercano para esclarecer lo que sucedió, ya que él intentó liberarse golpeando el parachoques del vehículo.

“Cuando yo voy a tratar de salir, lo que siento es un apretón adicional de la camioneta en un segundo momento. Entonces la camioneta empieza a apretar. Estamos esperando los vídeos de ahí, de un negocio que hay al lado, porque yo empiezo a darle golpes al bómper para poder escapar del carro”, relató.

Néstor Morales cuestionó por qué Quintero no había compartido el video completo del incidente, a lo que él respondió que ya había compartido algunos videos y estaba dispuesto a proporcionar más material. Además, explicó que la persona que grababa el video se asustó y dejó de grabar cuando ocurrió el choque. Así respondió a quienes reclaman que el video solo dure un par de segundos.

El periodista también preguntó si había un reporte de choque de la Secretaría de Tránsito de Medellín, a lo que Quintero respondió que no sabía nada al respecto. Sin embargo, mencionó que tenía un informe de Medicina Legal que respaldaba sus afirmaciones sobre las lesiones que sufrió.

Estoy tan convencido de ello que hoy hay ya una denuncia puesta por mí, ya la Fiscalía General de la República, afortunadamente nos recibió la denuncia y esperamos que muy pronto en juicio la persona tenga que explicar por qué su acción, su accionar, que a mí me parece no sólo dolorosa, sino grave

Quintero expresó que creía que los ataques estaban relacionados con la frustración de la campaña de Federico Gutiérrez y del uribismo en general. El exalcalde también mencionó otros incidentes de violencia en la campaña, como un hombre que sacó un cuchillo y amenazó a un candidato a la alcaldía Juan Carlos Upegui, y destacó la importancia de mantener la seguridad en el proceso democrático.

“Imagínate que de la campaña de Uribe los candidatos directos estaban diciendo que el tipo era contratista mío, que era contratista de la alcaldía. No, esas son estrategias para distraer un hecho bochornoso, lamentable, que no es la primera vez que ocurre, que se suma a un tipo con un cuchillo atacando al candidato segundo en las encuestas, creciendo en las encuestas”, puntualizó.

El episodio tomó trascendencia por una solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro en Twitter a la Fiscalía, para que investigue la situación.

“Le pido a la fiscalía @FiscaliaCol investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde de Medellín. La disputa política no debe ser llevada a la violencia. Medellín es un territorio de paz", escribió Petro al comentar el video.