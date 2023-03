El secretario de Seguridad de Sabaneta, Antioquia, Mariano Atehortúa, relató en Mañanas Blu detalles del ataque con químico en la Torre Médica del Centro Comercial Mayorca , que dejó dos personas muertas: el atacante y la víctima.

De acuerdo con el funcionario, el hombre llevó el polvo al baño y desde allí salió para donde estaba su expareja, que respondía al nombre de Maryori Muñoz Sánchez , tocó a su puerta y le roció la sustancia química, que aún no ha sido identificada. Posteriormente lo inhaló, en un acto suicida.

“Ella trabajaba como administradora de un centro de estética. Él toca la puerta, la llama, ella sale y a los dos minutos después ingresa solicitando auxilio a su compañera porque no veía. Él le vierte ese agente químico y posterior al vertimiento también inhala ese agente químico”, dijo el funcionario en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El secretario dijo que, por testimonios de las compañeras de trabajo de la víctima, el hombre venía hostigando a su expareja desde hacía seis meses.

“Sabemos que, por lo que nos decía o dice su compañera, él venía hace seis meses hostigándola y siempre iba a decirle que iba a atentar en contra de su integridad. Cuando una persona ya viene con esta situación, ya viene preparando todo esto durante determinado tiempo, pues la mente viene trabajando sobre algo y maquilando. Al él inhalar también esa sustancia, pues no sabemos cuál era su intención”, relató.

Sobre qué sustancia utilizó el hombre, identificado como Luis Carlos Aguirre, de 68 años, el secretario de Gobierno dijo que aún se desconoce, aunque reconoció que hay indicios.

“Hay unos indicios, pero literal no podemos lanzar ese indicio porque sería de manera irresponsable hacerlo, hasta que el Cuerpo Técnico de Investigación no diga qué sustancia o qué agente químico fue. Por la letalidad de este no sabríamos qué laboratorio, quién lo fabrica, dónde se consigue, porque literal es una sustancia letal”, agregó.

A la pregunta de si la intención del hombre era suicidarse, Atehortúa respondió que sí. Además, se refirió a las otras personas que resultaron afectadas: una integrante del cuerpo de bomberos de Sabaneta y varios agentes de Policía, que llegaron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre murió en el centro comercial, mientras ella fue trasladada a un hospital en donde murió a las 7:37 de la noche. Maryori Muñoz tenía 42 años y dos hijos de otra relación.