Denuncian por maltrato y acoso laboral a la secretaria de Gobierno de Antioquia

Ante el comité de convivencia de la Gobernación de Antioquia y la regional del Ministerio de Trabajo, por lo menos 20 empleados han denunciado el acoso laboral y maltrato del que habrían sido víctimas por parte de su jefe, la secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez.

Ella, según los funcionarios, con sus agresiones verbales y lo que han calificado como tratos indignos, les ha dejado consecuencias en su salud física y emocional por el nivel de estrés al que los ha sometido, lo que les ha provocado incapacidades y complicados quebrantos de salud.

De acuerdo con las denuncias conocidas por Blu Radio, la funcionaria realiza cambios de puesto injustificados y amenaza con terminar contratos con el argumento de “este cargo lo creé yo y estás aquí hasta que yo lo decida, pues si no me gusta lo que haces, te vas”, situación que según los funcionarios ha sido reportada, incluso, al gobernador Luis Pérez. Sin embargo, no reciben respuesta.

Para los funcionarios de la Secretaría de Gobierno es inadmisible que casos de este tipo se registren al interior de la administración departamental, más cuando un líder como Jaime Fajardo Landaeta, según ellos, también ha padecido los abusos de la secretaria que lo habrían llevado a renunciar a su cargo como director de Derechos Humanos.

Hablamos con la secretaria de gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, sobre estas denuncias y ella asegura que no hay tutelas en su contra, que solo dos empleados han abierto procesos y uno de esos ya fue resuelto. Sobre los malos tratos, insultos y gritos no se pronunció específicamente.

"Sé que soy una persona muy organizada, manejo la estrategia y a mucha gente no le gusta. Solo son puros resultados. Pueden ser dos casos frente a 130 funcionarios de la Secretaría. No hay tutelas, no tengo disciplinarios. Simplemente fuimos a una reunión, el funcioanrio aceptó que tenía que mejorar y está en plan de mejoramiento de la Secretaría", explicó.

La secretaria además dijo que a muchos funcionarios no les gustó que los sacaran de su zona de confort al hacer modificaciones en los planes de trabajo para mejorar los resultados de los proyectos, por lo que varios habrían salido mal calificados en las evaluaciones.

Consultamos también al gobernador Luis Pérez y fuera de micrófonos manifestó que le han llegado algunos comentarios al respecto pero no quejas formales, por lo que espera que la secretaria mejore en los aspectos necesarios. Además, explicó que los funcionarios cuentan con comité de convivencia y disciplinario para atender este tipo de casos.





Por el momento, varios funcionarios han pedido traslado a otros cargos, algunos han renunciado y muchos de ellos están a la espera de que avancen sus procesos, pues aseguran que irán hasta las últimas instancias para que la secretaria Victoria Eugenia responda por los hechos y garantice que no se repitan.