Desgarrador testimonio de sobreviviente de avalancha en Abriaquí, Antioquia

El jueves 7 de abril una fuerte avalancha sorprendió a la población de Abriaquí, en el departamento de Antioquia, la cual dejó un saldo de 13 personas muertas. Emergencia provocada por las fuertes lluvias.

Uno de los sobrevivientes de esta tragedia fue Hernán Carvajal, quien describió en Mañanas BLU cómo se produjo la emergencia.

Publicidad

Él, junto a sus compañeros, no se encontraba trabajando, sino que estaban en el comedor esperando la hora de descanso. En ese momento, la fuerte lluvia provocó el desbordamiento de una quebrada.

"Fuerte lluvia hizo crecer una quebradita. Era una quebradita pequeña y, de un momento a otro, se salió. Entonces, yo corro y les aviso a los compañeros que se había salido la quebradita. Algunos me escucha, salen, miran, pero entonces se paralizan. Cuando sienten el ruido de lo que bajaba, yo digo: 'Una avalancha' y corro, y cuando dije eso y alcance a correr, ya me cayó un techo encima", señaló el hombre, minero de profesión.

Luego de que le cayeran algunas cosas encima, él logró sacar la fuerza que le "dio Dios". Cuando ocurrió esto, se percató que había una compañera que estaba atrapada por un techo.

"Ella me gritaba :'Hernán ,no me dejes morir, ayúdame a halar'. Yo la halé, a lo que yo la tenía sobre el barranquito, el barranquito volvió y se cayó, yo volví y la saqué".

Publicidad

Cuando logró sacarla hacía un lugar más tranquilo, se devolvió para ayudar a otro compañero, pero con él la historia fue otra: "Él tenía muchos palos muchos escombros encima. Me decía que le ayudara yo le ayudé hasta ciento punto porque ya no había más forma de nada, tenía unos palos demasiado grandes sobre su estómago. Entonces él ya vio como que no había opción de nada".

Este último vio que ya no era posible salvar su vida, por lo que le dijo que se fuera, y que se salvara. Según las versiones, él mismo se quitó la vida.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: