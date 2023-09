Después de 48 horas, 22.000 habitantes de 19 barrios en Envigado continúan sin agua

Hasta altas horas de la noche habitantes de 19 barrios como La Magnolia y El Dorado, en Envigado continuaban haciendo filas en los carrotanques que EPM dispuso para abastecer a los más de 22.000 envigadeños que sufrieron una interrupción del servicio por trabajos de mantenimiento de EPM.

Mientras muchos se vieron obligados a comprar el agua en tiendas o a vecinos que usaban carros particulares para llevar agua a cambio de aportes voluntarios, otros tuvieron que ingeniarse para poder bañarse e ir a trabajar, como lo contó uno de los habitantes del barrio La Magnolia .

"Nos levantamos a las 5:00 am. para ir al trabajo, con la esperanza de que todo estuviera bien. Sin embargo no había agua. En mi caso, yo trabajo en un colegio en Itagüí; me tocó organizarme allá", señaló un habitante de Envigado afectado por la falta del suministro.

A esta hora cuadrillas de EPM continúan en la zona, trabajando en el empalme de una nueva red de conducción de agua, como parte de la modernización del circuito de El Dorado.

"Ofrecemos excusas a la comunidad por todos los inconvenientes que hemos ocasionado en esta interrupción de agua con ocasión a la modernización en el Circuito El Dorado. El trabajo ha tomado más tiempo de lo esperado por dos motivos: las lluvias de la madrugada del lunes y el sitio tan reducido que no permite ubicar los equipos fácilmente " Luisa Pérez Fernández, vicepresidenta de Agua y Saneamiento

Se espera que el servicio sea reanudado esta mañana. Hasta el momento más de 635.000 litros de agua han sido entregados a la comunidad afectada.

