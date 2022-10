Un doble homicidio y la desaparición de un joven tiene en alerta a Puerto Berrio, Antioquia

La situación en materia de seguridad en Puerto Berrio, Antio quia, tiene en vilo a toda la población, pues un doble homicidio y la desaparición de un joven tienen en alerta a las autoridades municipales.

Estos jóvenes de 14, 23 y 16 años de edad desaparecieron en los últimos días, según el alcalde del municipio y las autoridades, por estar metidos en las ventas de microtráfico desencadenando disputas entre los barrios por quedarse con el negocio.

Esta situación viene preocupando mucho a la comunidad, ya que de acuerdo con el alcalde, la población juvenil es la más afectada allí y por eso, reforzaron el municipio con la presencia de más uniformados de la fuerza pública.

Stiven Alejandro Amaya Posada es el joven que continúa desaparecido, trabajaba como oficial de obra en el municipio y su caso también se dio en medio de la cotidianidad, desapareció de un momento a otro y su mamá, Luz Dary Posada, relató los últimos instantes que vivió con él.

“Salió a las nueve de la mañana a comprar unos materiales de construcción, me dijo que no se demoraba en llegar a desayunar y esta es la hora en que mi hijo no ha aparecido. Si lo han visto, sea vivo, muerto o deambulando por ahí que me digan, aunque yo se que mi hijo va a aparecer vivo”, expresó.

Por su parte, el alcalde del municipio de Puerto Berrio, Gustavo Ernesto Medina, confirmó los otros dos jóvenes que ya fueron encontrados muertos en el río magdalena, pero que hasta ahora no se logra conocer su identidad.

“Ambos ya aparecieron, sus cuerpos aparecieron en el Rio Magdalena, estaban muertos. Uno era joven y otro mayor pero igual de joven y también se hallaron indicios en un barrio de Puerto Berrio”.

El alcalde afirmó, que además del proceso de investigación del caso, se le está haciendo el debido acompañamiento a las familias de estos jóvenes, brindándoles todo lo necesario para recuperar los cuerpos y, también según él, se continuará trabajando para enfrentar junto con las autoridades esta situación.

