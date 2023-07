Dos meses tendrán dueños de vehículos híbridos para solicitar exención del pico y placa en Medellín

El 19 de septiembre de este año vence el plazo para que los propietarios de vehículos híbridos los registren y soliciten la exención de pico y placa en Medellín.

Arles Giovanny Arias Jiménez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín, aseguró que durante este tiempo para estos automotores no se impondrá comparendo por pico y placa por ninguna de las vías habilitadas por la Secretaria de Movilidad.

“Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por 2 meses. Invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible, para que no estén a última hora a la espera de la respuesta la Secretaría de Movilidad", indicó el funcionario.

Cómo solicitar exención al pico y placa en vehículo híbrido en Medellín

El proceso de inscripción debe hacerse en el sitio web www.medellin.gov.co , a través de la ruta 'tramites y servicios' y 'exención de pico y placa'. Allí debe diligenciarse el formulario a través de la opción 5, que corresponde a este tipo de vehículos.

Hay que tener presente que en el proceso solicitarán copia escaneada de la licencia de tránsito del automotor y del documento de identidad o certificado de existencia y representación del propietario del vehículo.

Quiénes pueden pedir exención del pico y placa en Medellín

La inscripción solo la deben realizar los propietarios de vehículos híbridos eléctricos, por lo que esta condición no aplica para híbridos a gas o 100 % eléctricos, que ya gozan del beneficio.

Según datos de la Alcaldía, por Medellín circulan 6.264 vehículos híbridos eléctricos, los cuales pueden estar exentos de la medida que, a partir de este 25 de julio, entró en periodo de sanciones económicas tras su rotación para el segundo semestre de 2023.