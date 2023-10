El acontecer político de Antioquia, en la Ronda Política de Blu

A propósito del revuelo que ha causado en Antioquia el anuncio del Ministerio de Transporte de no tener recursos para terminar las autopistas 4G, que bien avanzadas si se encuentran, el candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez, criticó fuertemente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo que el Gobierno nacional está haciendo con Antioquia respecto a las 4G es una actitud totalmente hostil del Gobierno contra Antioquia, tenemos que hacer una alianza por la grandeza de Antioquia, no vamos a arrodillarnos para exigirle al Gobierno nacional que tiene que terminar las 4G”, afirmó

Sobre si él es el candidato de Gustavo Petro y de Daniel Quintero, esto dijo Luis Pérez: “Esos son chismes de la picaresca política. Yo tengo amistad con Álvaro Uribe que de alguna forma lo señalan como el extrema derecha, tengo amistad con el presidente Petro, a quien no he visto después de las elecciones, y lo que pasa es que como yo no insulto cuando tengo diferencias políticas, como yo no pego puñetazos cuando tengo diferencias políticas... Yo voy a conseguir un psicólogo porque los de extrema derecha dicen que yo soy de Petro y los de extrema izquierda como Esteban Restrepo y Daniel Quintero, dicen que yo soy mano derecha de Uribe o sea que aquí lo que tenemos que defender los gobernantes de dos manos no estamos acostumbrando a gobernantes mancos o el uno no tiene dinero derecha o el otro no tiene y no izquierda y eso no le conviene al país”, advirtió.

Quien quiere pescar en río revuelto es Esteban Restrepo, candidato de Independientes, pues dijo frente a la investigación al candidato del Centro Democrático y Liberal, Andrés Julián Rendón, investigado por un presunto detrimento patrimonial que asciende a casi 1.270 millones de pesos por la construcción de dos CAIS. La defensa será que hoy, están funcionando.

"Andrés Julián Rendón el candidato a la gobernación del Centro Democrático está a una semana que lo capturen por corrupción creo que fue un error que el Partido Liberal se le haya adherido en recientes semanas por esa razón invitó a las bases liberales a volcarse masivamente a nuestra candidatura", dijo.

Blu Radio pudo conocer que Andrés Julián Rendón Cardona, que tiene aval del Centro Democrático y Liberal, va hasta el final, no va a renunciar.

Por otra parte, Liliana Rendón no asistirá más a los debates entre candidatos a la Alcaldía de Medellín. Eso sí, manifestó el agradecimiento a la opinión pública, las universidades gremios organismos, no gubernamentales a los medios de comunicación, pero advierte que a partir de la fecha no asistirá y, en cambio, atenderá de frente como, según dijo, debe ser: en las calles a los ciudadanos.

“Mi trabajo mi dedicación es por Medellín, es nuestro patrimonio y lo cuidaremos y lo defenderemos”, explicó.

Por otro lado, el candidato a la Alcaldía de El Retiro, de la coalición Centro Democratico, Creemos y Conservador, Santiago Montoya, una de las grandes preocupaciones es sobre los POT, cómo hacer que no se aumente.

“Sin duda la vocación que ha adquirido el retiro es una vocación habitacional esos pequeños municipios que han adquirido esa denominación, ciudades dormitorio, donde la gente vive en ellos y ven y trabaja al Valle de Aburrá, nosotros tenemos un reto importante y es generar un desarrollo del municipio armónico de una forma equilibrada de una forma lenta por eso vamos a congelar la norma urbanística donde hoy se permita crecer en cinco o seis pisos pues nosotros no vamos a incrementar esa altura en las densidades rurales mantener el mismo metraje con la finalidad de que nuestro municipio sigan el progreso”, dijo.

Además se va a atender los temas de seguridad microtráfico y otros de interés como la movilidad para este municipio del Oriente de Antioquia

