"El escenario ideal es la alianza": Luis Fernando Suárez, candidato a la Gobernación de Antioquia

Luis Fernando Suárez, candidato a la Gobernación de Antioquia, aceptó, a dos días de las elecciones regionales, que el escenario ideal para competir por el puesto de mandatario departamental sería una alianza entre varios sectores.

"El escenario ideal es la alianza, aunque haya diferencias", reconoció en Suárez en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire. Pese a esa declaración, también aceptó que, a dos días de las votaciones, "no ha sido posible una alianza clara" de sectores que puedan competirle por la Gobernación de Antioquia a Luis Pérez, principal opcionado según las encuestas.

¿Por qué no se aliaron Rendón y Suárez?

"Hemos tenido disposición a tener esas alianzas, es más, la puerta sigue abierta. Conversé con Andrés Julián, le dije estar dispuesto a buscar alianza, pero la única posibilidad era que yo declinara y no acepté. Yo hablé con Uribe y le dije que estaba dispuesto a buscar mecanismo con Prieto y Rendón y no pasó nada", completó Suárez.

Luis Pérez se desmarca de Quintero y Petro

Ante esas alianza, del otro lado, Luis Pérez, quien aseguró tener "una alta opinión de los pobres" porque, dijo, los ha "ayudado toda la vida", aprovechó también para desmarcarse de Quintero y el presidente Gustavo Petro.

Publicidad

"Es absolutamente falso nunca he sido petrista y no lo voy a ser tampoco. A mí no me gusta el Gobierno de Daniel Quintero, por que soy un hombre tranquilo y de unidad, y Daniel tiene partida la ciudad, tiene peleando a los empresarios, tiene la ciudad muy sucia y fea. El Gobierno de Daniel no es de mi gusto", señaló.

Finalmente, sobra las obras pendientes por terminarse en Antioquia, Luis Pérez señaló que, de ser el próximo gobernador, será él quien termine proyectos como Central Park y el Túnel del Toyo, la primera de ellas iniciadas en su anterior mandato y por la cual dijo que "hay obras que no se terminan en cuatro años", por lo que "dejar una obra sin terminar no es (dejar) un elefante blanco".

Escuche las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: