"El periodismo de alguna manera es una creación colectiva": Jorge Cardona

A finales de los años 80, Jorge Cardona debutó en el periodismo. Empezó en Alerta Bogotá, una emisora popular donde cubrió temas judiciales. Era testigo de la noche y de sus muertos en el Hospital de la Hortúa y Medicina Legal.

“Una vez un policía que estaba en el pabellón de urgencias me llamó y me dijo que me tenía una muy buena historia. Fui y me encontré con una muchacha que estaba inconsciente, la habían encontrado en un basurero, violada y estaba apuñalada”. Así inicia una de las primeras anécdotas que más ha ‘sacudido’ a este decano del periodismo colombiano.

Publicidad

La curiosidad por descubrir esa historia lo llevó a pasar largas horas al lado de esa mujer desconocida. Cuando por fin despertó la joven, reveló la causa de su estado.

“Lo único que recordaba era que estuvo en una discoteca y que un vigilante del lugar estaba involucrado en el tema. Fue capturado y éste reveló todos los personajes responsables del hecho”, contó Cardona.

Para el editor de El Espectador, dos o tres o cuatro o más miradas en la edición de los textos generan en el periodista una mayor seguridad.

“El periodismo de alguna manera es una creación colectiva. Entre más personas intervengan en el proceso, el texto quedará más curado y garantizará una mayor efectividad en lo que se quiera difundir”, expresó el ganador del reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano ejemplar que entrega la FNPI.