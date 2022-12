Empleados de Esimed en Medellín protestan por retrasos en pagos de hasta 6 meses

Cerca de 800 empleados de la Clínica Esimed de la 80 realizan un plantón desde las 7:00 de la mañana exigiendo el pago de sus cesantías, prestaciones sociales y recargos que les adeudan desde marzo.



Con pitos, pancartas y consignas, los trabajadores se reunieron en los alrededores de la clínica, donde protestan para exigir sus garantías laborales.



Según Durley Elena Mercado, jefe de medicina interna del centro asistencial, incluso, no cuentan con los implementos necesarios para cumplir con sus funciones y desde este martes se encuentran en plan tortuga en la atención de los servicios.

"No nos están pagando, siempre dicen que esperemos. No hay cesantías, tampoco el salario y menos los subsidios", asegura uno de los empleados.



Por la manifestación, no se está prestando atención médica en las instalaciones.

