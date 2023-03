Empleados de hospital de Itagüí, Antioquia, protestan por atrasos en pago de salarios y prestaciones

Empleados del Hospital de Itagüí, en Antioquia , protestaron por los retrasos de hasta cuatro meses en sus salarios y prestaciones sociales, además por las precarias condiciones e infraestructura del centro asistencial.

Unos 20 trabajadores del hospital San Rafael, entre médicos, enfermeras y demás personal de salud, adelantaron un plantón desesperados por la situación laboral que están viviendo.

Los empleados protestaron en la entrada del centro asistencial, el más importante de Itagüí, para denunciar las deudas que tienen con ellos de hasta seis meses de salarios, liquidaciones, primas y hasta cesantías. Además, hay problemas de infraestructuras con grietas y humedades en las instalaciones, así como escasez de algunos insumos incluso para los rayos X.

“La Unidad de cuidados intensivos está cerrada porque los especialistas como intensivistas no le pagan desde noviembre, no estamos haciendo Rayos X porque no hay CD, hace cuatro años no nos suben el salario”, relató Luisa Ibarra, auditora de historias clínicas del hospital.

El gerente del hospital, el médico Diego Muñoz, reconoció que el centro asistencial vive una situación financiera crítica desde el 2012 por problemas en los pagos de las EPS, por lo que el hospital se ha atrasado con los funcionarios y proveedores. Por eso, se han buscado créditos pero aún no se puede solventar.

“Hemos tratado de mejorar el giro y flujo de recursos por parte de las EPS y aseguradoras, hemos buscado créditos alternativos, hemos hecho alianzas con instituciones privadas para buscar negocios alternativos y mejorar el flujo de caja”, agregó.

El gerente se reunirá con la Secretaría de Salud de Antioquia para buscar una solución, pues claramente tienen dificultades para pagar por la falta de caja.

