Empresa minera El Cogote de Segovia, Antioquia, suspendió contratos como consecuencia de paro minero

Empresa minera de Segovia, Antioquia, le suspendió temporalmente los contratos al 83% de sus empleados por las afectaciones causadas por el paro minero que completa quince días en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

La decisión deja cesante de manera temporal a 457 trabajadores de la empresa mutual El Cogote, que se dedica a la producción formal de minería de oro en el municipio de Segovia.

Según la compañía, se tuvo que tomar esta decisión, luego de la respectiva solicitud al Ministerio de Trabajo, porque su operación se ha visto paralizada por el paro minero que se vive en el Nordeste y Bajo Cauca, que no solo no permite el transporte normal del mineral, sino que sus empleados no han podido asistir con regularidad a sus funciones por el confinamiento que viven.

Omar Marín, representante legal de la empresa minera El Cogote, sostuvo que esta suspensión corresponde al 83% de los contratos de trabajo de la compañía, pero se reanudarán una vez se normalice la situación de orden público.

“Se normaliza la situación de manera inmediatamente se puedan hacer labores común y corriente, porque el personal sigue vinculado con todo el tema de seguridad social”, afirmó

De todas maneras, la empresa, que hizo parte de un proceso de formalización, se declaró en apoyo a los pequeños mineros y ancestrales, pero bajo el marco del respeto.

