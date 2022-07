En el Concejo de Medellín se advirtió del riesgo en San Antonio de Prado, pero no hubo respuestas

Líderes comunitarios del corregimiento de San Antonio de Prado denuncian que habían advertido de las grietas en la montaña hace menos de 15 días en una sesión en el Concejo de Medellín sin respuesta de la alcaldía.

Carlos Quiceno, exedil del corregimiento, manifestó en el Concejo de la ciudad, el pasado 29 de junio, que visitó la zona con los bomberos para contarles sobre las grietas en la zona.

“Esto es una montaña que se está viniendo que si llega a colapsar tapa la quebrada Doña María. Óiganlo muy bien que lo estoy diciendo y no soy ingeniero, soy un ciudadano que hice un recorrido con el cuerpo de bomberos”, indicó

Agregó que esa contingencia estaba poniendo en riesgo a los sectores de Santa Rita, La Pradera, La Verde, Mi Casita, y barrios de Itagüí.

La comunidad misma ya sentía lo que podría suceder, como doña Soledad Betancur, quien dice que nadie le prestó atención.

"Ellos no me prestaban atención a mí y me decían, esos son bobadas. Que hay que traer tecnólogos y mire, eso es una tragedia anunciada y se los dije a ellos personalmente", aseveró la lidera comunitaria.

Sobre la situación también se pronunció Alfredo Ramos, del Centro Democrático.

“Varios ediles, líderes y exediles de la junta administradora local de San Antonio de Prado estuvieron en el Concejo de Medellín alertando el riesgo inminente que detectaron tras un recorrido con Bomberos. En esa sesión estuvo el Dagrd, pero no asistió la Secretaría de Infraestructura Física”.

El corporado también cuestionó que el Dagrd solo ha ejecutado el 4% (cerca de $600 millones) del total de $15.000 millones presupuestados para gestión del riesgo.