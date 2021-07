EPM estudiará propuesta de comprar todas las acciones de Hidroituango

Los equipos técnicos, jurídicos y financieros de EPM analizarán la propuesta para comprar el total de las acciones de Hidroituango.

Según un comunicado de la compañía, se evaluarán los alcances y la conveniencia para la empresa el ofrecimiento de adquirir “la participación que tiene la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, correspondiente al 52.88%”.

De lograrse un acuerdo, EPM se quedaría con el ciento por ciento de la hidroeléctrica que generará más de 2.400 megavatios de energía eléctrica para el país cada año.

Sin embargo, la Gobernación de Antioquia no busca que EPM pague con dinero, sino que pague con acciones en la misma multilatina, es decir, que la administración departamental se vuelva socia de ésta.

Así haya acuerdo con esta propuesta, la venta y compra deberá ser aprobada, tanto en la Asamblea de Antioquia, como en el Concejo de Medellín.

De hecho, en la Asamblea recibieron con sorpresa esa iniciativa y, por eso, la mayoría de diputados no se pronuncia hasta conocer bien la propuesta. Sin embargo, el corporado Luis Peláez calificó esta propuesta como oscura.

"Hoy la Asamblea de Antioquia lleva más de un mes y medio sesionando. No tiene estudios de prefactibilidad o factibilidad de la venta, ni cómo se va a hacer el negocio ni en qué momento está la acción. A mí me parece un negocio oscuro, no de cara al departamento de Antioquia ni con la información clara", agregó el diputado.

Por su parte, la concejal de Medellín, Aura Marleny Arcila, considera que es una idea interesante.

"Plantea que se dejaría en, primer lugar, la demanda que tiene Hidroituango y EPM, hay que evaluar eso frente a la proyección de excedentes futuros de Hidroituango en las condiciones actual y condiciones futuras", añadió.

