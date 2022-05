“Eran los colores de la bandera de Colombia”: Colanta sobre polémica carta que invitaba a votar

Sergio González Villa, gerente de Colanta, una de las cooperativas productoras de leche más representativas de Antioquia y Colombia, se pronunció a propósito de la polémica carta en la que invita a votar pero, por su contenido y uso de colores, pareciese tomar una posición a favor de un candidato.

El gerente explicó que la carta es un comunicado interno enviado a asociados y trabajadores que tenía como fin, hablar sobre la importancia del voto, pero a su vez dar luces de lo que se debería tener en cuenta.

Publicidad

“Toda la gente me lo pedía, me preguntaba ‘qué vamos a hacer, cuál es la directriz, Colanta qué estaba pensando’… Lo que hicimos fue hacer esta comunicación que no es una posición oficial o pública. Uno es la cabeza visible y tiene la obligación de dar una recomendación sin comprometer y la carta no tiene compromiso con nadie”, aseveró el gerente.

Lea también:

Uno de los puntos más cuestionados en redes sociales es que al final de la carta aparecieran dos colores: azul y morado, similares a los usados por la campaña de Federico Gutiérrez.

Ante esto, el gerente explicó primero que él envió una carta sin colores al equipo de comunicaciones pero habría sido allí donde le agregaron la bandera al final, aunque no le vio ningún problema cuando él la recibió como asociado.

Publicidad

“(...) Quien la diseñó le puso los colores de Colanta en la parte de arriba y los colores de Colombia en la parte de abajo. Pero pues, que eso sea morado, azul, amarillo, rojo, nunca lo pensé. A mí me llegó, la ví perfecta, a eso no le pongo problema, los colores no son apropiables”, dijo González.

Para el gerente, lo importante es el contenido del documento y el mensaje que se quiere enviar.

Publicidad

Escuche la noticia en Meridiano BLU: