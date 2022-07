"Esa tierra no tenía ningún tipo de pertenencia a los Castaño": exgobernador Luis Pérez Gutiérrez

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez habló en Mañanas Blu acerca de la medida cautelar que impuso la Fiscalía a cuatro bienes en los que aparece como propietario, los cuales supuestamente pertenecieron al jefe paramilitar Vicente Castaño . Según Pérez Gutiérrez, antes de hacer la transacción se consultó a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes para constatar la legalidad de la operación.

"A nosotros no nos han quitado ningún bien, Al fiscal le pedí que rectifique, porque todo lo que dijo está lleno de imprecisiones. Somos unos diez empresarios que compramos una tierra en el 2006, la cual avaluada comercialmente por la lonja. Esa tierra no tenía ningún tipo de pertenencia a los que dice el fiscal, los Castaño. Se hizo un estudio de títulos, fuimos a la Fiscalía antes de comprar. Tenemos los documentos donde dice que que no tenía ningún problema, que podíamos proceder. Igualmente llamamos al Consejo Nacional de Estupefacientes ", sostuvo Pérez Gutiérrez.

Publicidad

Según Pérez Gutiérrez, su actuar estuvo enmarcado en la legalidad y de los lotes solo había uno en entredicho, ante lo cual se buscó un concepto para eliminar cualquier suspicacia.

"No hemos sido informados de nada en la Fiscalía, solo que apareció una propiedad, por un bandido que está en la cárcel y que dijo que eso lo quería comprar Castaño o que le debían una plata. No se sabe, pero no aparece nada en los títulos de propiedad", complementó el exmandatario departamental.

Le puede interesar:

Según Luis Pérez, no sabe de dónde se saca que el avalúo de los bienes supera los 70.000 millones de pesos. "Mire el negocio, nosotros compramos tierras, las guardamos hasta que maduren para hacer parcelaciones con casas y construir etcétera. Lo compre con personas decentes, gente que ha estado en ese negocio toda la vida, me invitaron a participar en esa época. El negocio tiene tanta transparencia que yo entregué mi casa y solicité que me la alquilaran mientras construía", agregó.

Publicidad

Pérez Gutiérrez, además, aclaró que la transacción la hizo antes de trabajar al frente de la Gobernación y que durante su tiempo como servidor público no hizo "ni un solo negocio". "Yo no era empleado público, o sea, en los últimos 25 años en esto yo he tenido dos cargos públicos únicamente tres años de alcalde y cuatro años de gobernador. Mientras he estado en esos dos cargos no he tenido ningún tipo de negociación, como se puede perfectamente certificar", complementó.