"Esmad, Gobierno, camioneros y ciudadanía", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

Publicidad

"Luis Orlando Saiz, ciudadano que participaba en las manifestaciones del paro camionero en Duitama, Boyacá, murió como consecuencia del impacto de una granada de gas; así lo confirmó el director de Medicina Legal, Carlos Valdés.

El dictamen de Medicina Legal asegura que el joven de 27 años perdió la vida al sufrir un "trauma craneoencefálico severo producido por impacto de proyectil de alta velocidad lacrimógeno, es decir, por el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza”.

Publicidad

La primera víctima fatal que cobra este paro camionero, el más prolongado de la historia colombiana, falleció el martes pasado en el sector de La 42 cerca a Higueras, en la vía a Duitama.

Publicidad

Tan pronto ocurrieron los incidentes, los camioneros acusaron al Esmad, y la Policía anunció que indagaría si se trató de un accidente por la manipulación de explosivos artesanales.

Entre las peticiones de los organizadores del paro camionero, que se inició el pasado 7 de junio, están la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores, seguridad en las vías, reducciones en el costo de peajes y de combustibles.

Publicidad

Desde estos micrófonos hemos criticado las vías de hecho, hemos reiterado nuestro rechazo a los bloqueos del paro camionero porque perjudican al campesino que pierde sus cosechas, al consumidor que sufre las alzas en los productos de la canasta familiar; así mismo, muchas instituciones educativas han tenido que cerrar por falta de ración alimentaria para los niños.

Publicidad

El diálogo social y el derecho a la protesta son tan importantes en una democracia como la actuación transparente con acato a protocolos de respeto a los derechos humanos, por parte de las unidades de fuerza del Estado.

El Esmad es un cuerpo que, por norma, debe actuar cuando la fuerza de la Policía es insuficiente o necesita refuerzo, es un mecanismo de contención. Las investigaciones en torno a la muerte de Luis Orlando Saiz, en Duitama, deben llegar hasta las últimas consecuencias.

Publicidad

El reciente paro agrario terminó también con un saldo fatal de tres indígenas muertos en plena protesta.

Publicidad

El Gobierno de Juan Manuel Santos hace bien en no tomar decisiones apresuradas con los camioneros: este es un problema de muchos años que no cuenta con mayores alternativas por la carencia de transporte ferroviario y fluvial en Colombia. La situación con los camioneros debe solucionarse y no simplemente calmarse.

Mientras tanto, que el alto gobierno y las autoridades nos expliquen a los ciudadanos: ¿quién controla y vigila el uso de la Fuerza del Estado en medio de las protestas? ¿Quién ejerce como fuerza de contención ante los excesos del Esmad?".