Estudiantes ven clases a la intemperie tras pérdida del techo en una escuela de Concordia, Antioquia

Los cerca de 39 estudiantes, entre primaria y bachillerato que estudian en la vereda Majagual de Concordia, occidente de Antioquia, ya no saben qué hacer para que alguien haga algo por su institución educativa.

Antes de un vendaval ocurrido hace más de quince días en el lugar, uno de los tres grupos que tiene la escuela debía ver clases en el comedor, un espacio sin paredes, adaptado con un techo y que no los protegía de la luz del sol, las lluvias o los vientos que entraban por los costados.

"Esta zona no tiene sino el mero techo y está asignado como comedor, hay unas mesas en cemento y tiene un pasamanos. El lugar no está encerrado por ninguna parte y ahí están obligados a estudiar porque no tienen más dónde", manifestó Ubaldo Antonio Celis Contreras, padre de uno de los estudiantes de la vereda.

La situación empeoró cuando un fuerte viento se llevó casi la mitad de las tejas que cubren la institución educativa, dejando la zona de cómputo, la cocina y el comedor a la intemperie, emergencia que hasta el momento, según el padre de familia, solo la misma comunidad educativa se ha interesado en subsanar de alguna manera.

"La escuela está totalmente destechada lo que es el comedor y la otra parte vino a recibir alguna atención porque dos padres de familia subimos a tratar de mitigar un poco el daño corriendo unas hojas de una parte y haciendo remiendos", explicó Ubaldo.

Desde la Alcaldía de Concordia ya informaron a padres y profesores de la institución que pronto llegarán los materiales para reparar el techo, aún así, la comunidad educativa insiste en que llevan años esperando que construyan un tercer salón de clases en el lugar y aún no han sido escuchados, razón por la que temen que tampoco se cumpla con atender la reciente emergencia provocada por los fuertes vientos.

