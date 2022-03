Exigen retorno total de presencialidad para programa que atiende a adultos mayores en Medellín

Adultos mayores piden que la Alcaldía de Medellín vuelva a la total presencialidad con el programa Hogares Vida, que ahora solo presta el servicio semipresencial en tres de las 28 sedes adecuadas para atender a esa población.

En el caso de Ana Arango, de 68 años y habitante del barrio San Javier, comuna 13 de Medellín, le contó a BLU Radio que no es posible que lleven tanto tiempo sin ir a un lugar diseñado para el disfrute y ayuda social para las personas de su edad que contaban con este sitio para entretenerse, por eso, le pide a la administración municipal se abra de nuevo estos espacios.

“La verdad me hace mucha falta volver a mi hogar, creería que ya es hora, uno allá se entretenía mucho”, afirmó la usuaria.

Diana Toro, directora técnica del equipo de Personas Mayores (Amautt) explicó que el programa se tuvo que suspender por la pandemia y que no han descuidado el programa, sino que los profesionales que hacían parte del programa presencial están realizando visitas constantes mientras que vuelven totalmente a la presencialidad en junio de este año.

“Cada quince días están yendo, tenemos unos buses que los recogen en sus comunas, sus barrios a estas personas y los desplazan a sus centros vida, a las personas que puedan por sus condiciones de salud, pero sobre todo, las personas que quieran, porque algunos les da todavía miedo”, indicó la funcionaria.

Hasta el momento, de los 28 centros vida solo están bajo la semipresencialidad los ubicados en La Candelaria, Manrique y Buenos Aires, donde los encuentros se dan cada quince días.

Pese a las explicaciones, Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín y ex secretario de Inclusión Social de la pasada administración, sostuvo que lo que está haciendo actualmente el programa de atención a los adultos es una improvisación, debido a que el proyecto se creó para buscarle un lugar donde estas personas pudieran tener una atención permanente y presencial de servicios psicológica, nutricional y deportiva, y no solo entregarles unos mercados, que a la final no iban a disfrutar solo ellos sino otras personas de sus familias.

“Todas estas personas la mayoría han desaparecido, porque ya el programa es hacer un mercado, conseguir un operador que consigue unos mercados, empacan en unas bolsas y se le entrega a la gente, en eso esta este programa”, denunció el concejal Vélez.

Alrededor de 1.300 adultos mayores en la ciudad, como Ana Arango, que se beneficiaban presencialmente del programa están a la espera que la alcaldía les vuelva a abrir el servicio.

