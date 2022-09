Familias vecinas a Continental Towers denuncian que no pueden llevar sus mascotas a albergues

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) reportó que hasta ahora han evacuado de manera voluntaria 47 familias residentes en sus apartamentos en la unidad Interclub Campestre como parte de un operativo de prevención pues están en alto riesgo porque son vecinos del edificio Continental Towers que tiene problemas estructurales y podría colapsar.

Todavía restan 90 familias por desalojar a pesar de que el ultimátum es hasta este mediodía. Sin embargo, algunos residentes denuncian que no han evacuado porque no tienen para dónde irse aún, sumado a que el auxilio habitacional que están ofreciendo desde la Alcaldía equivale a un 15% de lo que cuesta un arriendo en el Interclub que ronda los 3 y 4 millones de pesos mensuales.

Además, los hoteles dispuestos como albergues no permiten las mascotas, denunció Lissete Laverde, una de las afectadas.

"Otra cosa es que no puedo llevarme a mi mascota, yo tengo un gato que es de apoyo emocional, dicen que no podemos vivir allí con las mascotas. Que tenemos que enviarlas a un refugio, cosa que no me parece obvia porque nosotros somos las víctimas acá y nos están revictimizando con estos procesos", señaló Laverde que solo hace un mes llegó a vivir allí con su pareja.

Los animales deben ser llevados a un refugio especial para ellos de manera temporal, pero sus tenedores no están dispuestos a aceptar sobre todo porque muchas de las mascotas son de apoyo emocional.

Hasta el momento, se han censado en ese edificio 46 niños, niñas y adolescentes, 213 adultos y 33 adultos mayores, además, 52 familias tienen mascotas.

