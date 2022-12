Gobernador Pérez recogerá firmas para que Belén de Bajirá siga siendo de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, continúa expresando su insatisfacción por la inclusión de Belén de Bajirá en el mapa del Chocó, decisión que fue comunicada el fin de semana pasado.

Publicidad

“Creemos que el Gobierno Nacional se ha tomado atribuciones. El Gobierno ha improvisado en ese tema”, dijo.

En ese sentido, el mandatario departamental expresó que hará todo lo que esté a su alcance, por las vías legales, para que se pueda reversar esa decisión.

Publicidad

“Estamos haciendo un proceso de recoger unas firmas. Hoy entregamos a la Registraduría todo la documentación para que nos fiolie 150 mil hojas para llevarlas al Congreso de la República”, dijo.



Agregó que también promoverá una consulta popular para que sean los ciudadanos afectados los que tomen decidan.



Pérez expresó que Antioquia retirará todo su apoyo a Belén de Bajirá a partir del 24 de junio próximo y manifestó que el corregimiento no cumple con los requisitos para ser municipio.



“Si el presidente de la República, el 23 de junio, dice que va a hacer el acto administrativo para entregarle oficialmente a Chocó ese territorio, eso indica que para cualquier gobernador le queda prohibido invertir recursos en territorio que no sean de su jurisdicción”, puntualizó.



Por su parte, Henry Chaverra, líder de la comunidad, calificó que este es un día de “felicidad” porque la población logra la identidad que “estaba en veremos”.



Agregó que durante el tiempo que Antioquia ejerció soberanía, las ayudas del departamento han sido pocas y, por el contrario, sí han recibido recursos de Chocó.



Agregó que Bajirá no podía seguir “recibiendo las migajas de Mutatá”, municipio al que, según Antioquia, debería pertenecer.

Finalmente, Chaverra expresó que el corregimiento cumple con todas los requerimientos para ser muncipio.