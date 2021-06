Habilitan en Medellín el primer puesto de vacunación para taxistas

La Alcaldía de Medellín y la Cruz Roja Seccional Antioquia habilitaron el que es el primer puesto de vacunación masiva dedicado a una profesión, puntualmente al de taxistas.

Este fue adecuado en la sede de la entidad ubicada en el barrio Guayabal y allí pueden acudir estos conductores mayores de 50 años sin cita y de 40 a 49 años con cita y demostrando tener una de las enfermedades establecidas por el Ministerio de Salud.

“Sabemos que es una población de más o menos 19.000 personas y en el ejercicio de su oficio se exponen con mayor frecuencia, por lo que aumenta el riesgo de contagio. Queremos queremos impactar de una manera rápida y oportuna en esta población”, dijo Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín.

Para ayudar a la logística, las empresas de taxi en Medellín han estado gestionando las citas para quienes los necesitan y difundiendo el puesto de vacunación en el que esperan aplicar entre 240 y 250 vacunas diarias.

“La empresa nos envió un mensaje a través de la aplicación con todos los datos como requisitos y horarios de atención. Y aunque tuve problemas porque no aparecía aún en la plataforma Mi Vacuna, me ayudaron a actualizar la información y me vacunaron pues ya tengo más de 50 años”, contó Ferney Cano, uno de los taxistas beneficiados.

Por su parte, Jhon Fredy Vargas, otro de los conductores priorizados, aseguró que el proceso fue rápido.

“Nos dieron una línea y ahí nos ayudaron con datos y con la cita, la cual nos asignaron muy fácil. Este punto es perfecto porque por la EPS se demoraría más o hacer fila en los centros de salud. La vacuna es muy importante por el riesgo en el que estamos y así le damos más seguridad a la familia y a los pasajeros”, reiteró Vargas.