Hombre que habría lanzado a su novia de un noveno piso quedó en libertad por vencimiento de términos

BLU Radio dialogó con Pamela Lordouy, la mujer de 28 años, que siente temor luego que quedara en libertad su exnovio señalado de lanzarla de un noveno piso.

Todo ocurrió luego de varios días de discusiones en junio de 2019 y horas antes de que ella abandonara el apartamento en el que convivía la pareja.

Según cuenta Pamela, la libertad se le otorgó por vencimiento de términos pues el hombre estuvo detenido 520 días y nunca se llamó a juicio, cuando el tiempo permitido por ley es de 120. Lo irónico es que las tres veces que se citó a juicio, tres veces fue aplazado por factores externos al proceso.

Una se debió a la incapacidad del juez y la otra se debió a que en la sala en donde se iba hacer la audiencia se inundó, entonces se reprogramaron y entre eso, se viene aplazando uno o dos meses afirmó.

Y aunque el hombre seguirá vinculado a la investigación, lo hará en libertad, algo que para Pamela se ha vuelto angustiante por las represalias que él pueda tomar contra ella o su familia, pues asegura que antes de la agresión, ya la había intimidado en varias ocasiones.

Por ello, pidió a una orden de protección para que él no se le pueda acercar.

“Imagínate la escena de yo montarme al Metro y encontrármelo, ósea Medellín no es una ciudad muy grande, entonces eso para mí es absolutamente horrible y me desgarra el corazón, que esto haya sucedido porque la legislación colombiana no fue capaz de hace el juicio en los tiempos que dispone la ley”, aseveró Pamela Lordouy.

Pamela, quien se desempeña como psicóloga, quedó con varias secuelas en su columna y cicatrices en su piel y asegura que es un milagro volver a caminar.

Ahora solo espera que la legislación colombiana la proteja y le permita vivir tranquila con su familia.

Es importante recordar que el 38,4% de los municipios antioqueños se encuentran en riesgo alto y el 36,8% en riesgo extremo de violencias contra la mujer, según reveló un informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres en Antioquia.

La Línea 123 Agencia Mujer de Medellín, ha tenido un aumento significativo, anualmente recibe en promedio 10.000 denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres, que se incrementó en 2020 por las cuarentas.

Durante este año cinco mujeres han sido asesinadas en Medellín, la mayoría feminicidios.