ICBF pide investigar la demora para activar código fucsia en caso de violación de niños en Medellín

¿Por qué la alcaldía de Medellín demoró en activar el código fucsia? ¿Qué pasó entre el 18 de junio, día en el que se conoció el primer caso y el 28 de ese mismo mes, cuando apenas el ICBF fue notificado? Son preguntas que se hace la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Lina Arbeláez, quien pidió investigación administrativa.

Es un hogar de la Alcaldía de Medellín, y la Alcaldía debe tener total control de los jardines infantiles y la prestación de los servicios de primera instancia en la ciudad, claramente hubo una demora en la activación del código fucsia el cual se está investigando afirmó.

Según el alcalde Daniel Quintero la primera en ser notificada fue la fiscalía, pero hubo un vacío de por lo menos 8 días para notificar al ICBF y activar la atención.

“El código fucsia exigía no sólo activar no sólo a la Fiscalía, sino también al ICBF, y no hemos encontrado todavía reporte, de que una vez ocurrió eso dentro del jardín se hubiese reportado al ICBF”, señaló el mandatario local.

Las familias, pese a sentir alivio por la captura de Manolo, exigen a la justicia y a los entes de control, llegar hasta el fondo de este caso.