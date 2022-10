IGAC presentará nuevo mapa en el que Belén de Bajirá hace parte de Chocó

El nuevo mapa sería presentado en los próximos días por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi basados en el último informe técnico presentado ante las comisiones de Ordenamiento Territorial de la Cámara y el Senado, el cual fue devuelto por no cumplir con los elementos del límite dudoso, motivo por el que se pidió al Ministerio del Interior adelantar una consulta previa en Belén de Bajirá, sin embargo, la respuesta fue negativa.



El alto consejero para la gobernabilidad de Chocó, Freddy Lloreda, celebró la decisión y aseguró que era lo que debía hacerse, pues indicó que Antioquia no tiene soberanía sobre ese territorio.



Desde la administración departamental de Antioquia no descartan demandar la decisión, debido a que aseguran que el IGAC no tiene competencia en el diferendo limítrofe.



Las autoridades chocoanas aseguran que es la decisión más acertada porque ya no hay límites dudosos.