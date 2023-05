Intentó matarme: pasajero de plataforma al que su conductor le propinó siete puñaladas en Medellín

Los hechos ocurrieron el 25 de abril en Medellín, pero Mauricio, quien prefiere reservar su apellido porque ha recibido amenazas, a penas lo cuenta, después de haber enfrentado más de 4 cirugías para salvar su vida y corregir el daño que le hicieron las 7 puñaladas que recibió y que, incluso, le perforaron un pulmón.

Ese día, Mauricio pidió un servicio de Uber para ir a recoger a sus hijos de 4 y 5 años de edad, al colegio. Durante el trayecto, según recuerda el administrador de 40 años de edad, el conductor discutió con algunos conductores, lo que le hizo pensar en que el ambiente no estaba bien.

Pero fue al llegar al colegio, tras un acelerón, cuando una profesora le pidió disminuir la velocidad por la presencia de menores, que el hombre se ofuscó y comenzó el ataque desmedido.

"Llegamos al colegio, casi atropella a mi hijo, sacó un arma corto punzante una vez le hice el reclamo y me propinó siete puñaladas que casi me originan la muerte", recordó Mauricio.

Ensangrentado y solo pensando en salvar a sus hijos, cerró su chaqueta y salió del lugar con ellos para dejarlos a buen resguardo en casa, pero al llegar empezó a sentir los efectos de la herida en su pulmón y fue el personal de seguridad del edificio en que vive el que lo llevó hasta urgencias.

"Me hicieron varias cirugías reconstructivas como la del cuello, la de la mano, otra cerca al corazón, cerca al hígado, en la espalda, la que me perforó el pulmón izquierdo. Medicina Legal me dio 40 días de incapacidad en primera etapa", explicó Mauricio.

Desde Medicina Legal, tras atenderlo, determinaron que Mauricio había sido víctima de un intento de homicidio: "Lo más importante es que Medicina Legal encontró toda la evidencia física para determinar que fue una tentativa de homicidio o un intento de matarme", cuenta Mauricio.

Por esta razón, con un equipo legal, Mauricio comenzó una batalla para que tanto el conductor de la aplicación, como la empresa Uber y su aseguradora, se responsabilicen del daño, pues no solo es físico, sino también psicológico para él y sus hijos.

Por su parte, al hacer el reclamo a Uber, Mauricio solo recibió un bloqueo como usuario en la aplicación y la devolución de 20.000 pesos que cobró su atacante por el servicio, pero aún el conductor que intentó matarlo sigue libre y nadie responde por las heridas y afectaciones al padre soltero y su familia.

