Internos de cárcel de Itagüí denuncian falta de vehículos de Inpec para traslados

Por lo menos 110 internos en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, denuncian que no están siendo llevados a las citas médicas ni a las audiencias por falta de vehículos del Inpec o por falta de gasolina. En su mayoría son excombatientes de las Farc.

La denuncia fue realizada por Jorge Carmona, defensor de derechos humanos en el Valle de Aburrá, quien aseguró que 36 internos del patio 5, y 71 detenidos del patio 6 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, están perdiendo las citas médicas y las audiencias programadas por falta de vehículos y de gasolina.

"Son desmovilizados de las Farc y de grupos paramilitares recluidos en esos pabellones que denuncian que no los están sacando a las respectivas audiencias de sustitución de medidas de aseguramiento, por medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, lo que significa que son audiencia donde les van a dar la libertad y no los están llevando, porque no hay carros o porque no hay combustible", precisó el defensor.

Muchas de las audiencias programadas son de sustitución de medidas de aseguramiento, es decir, para quedar en libertad o con suspensión condicional.

Entre los 107 internos que son desmovilizados y están afectados con la situación, 28 estarían próximos a salir gracias a la Justicia Especial para la Paz.