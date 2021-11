Isabel Cristina Zuleta rompe silencio por foto con Luis Pérez Gutiérrez: “No cesa nuestra denuncia”

La ambientalista Isabel Cristina Zuleta , líder del movimiento Ríos Vivos, respondió a las críticas que le llovieron en redes sociales por una foto suya, sonriente, con Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, que aspira a la Presidencia y al parecer estaría pidiendo pista en el Pacto Histórico.

"Estábamos en la reunión, no suelo hacer cálculos, una persona del equipo del Partido Liberal dijo que quería una foto . Estamos en estas tareas de las fotos cotidianas, no calculé semejante situación", aseguró Zuleta.

"Nos hemos reunido con Luis pérez en muchas ocasiones. No cesamos la voluntad de diálogo, que ha sido una postura que el movimiento ha tenido. Que nos reunamos con actores sociales no cesa nuestra crítica ni nuestra denuncia", agregó la líder.

De acuerdo con Zuleta, las denuncias contra Luis Pérez Gutiérrez seguirán adelante. Además, aclaró que fue invitada a la reunión por sectores del liberalismo y que la sonrisa que esbozó no quiere decir una aceptación.

"Yo no sé cómo se intepreta, nunca he participado en política electoral. No sé qué es una foto de campaña. Tenemos muchas fotos que nos tomamos con él en el marco de ese decreto. Cada vez que nos reuníamos con bancos que prestaron dinero para Hidroituango, nos tomábamos una foto", sostuvo.

La líder del movimiento Ríos Vivos, además, aseguró que no está de acuerdo con que Pérez Gutiérrez llegue a la candidatura presidencial del Pacto Histórico.

"Yo estoy dispuesta al diálogo, no veo diferencia entre el diálogo y la foto. Yo no estoy haciendo campaña con el liberalismo, ni siqueira todavía estamos en campaña. Estoy acuerdo con que el señor Luis Pérez llegue a la consulta presidencial con el Pacto Histórico", sostuvo.

