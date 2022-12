La bandeja paisa quedó descartada para el menú del papa en Medellín

Aunque en Bogotá el papa Francisco será recibido con ajiaco, que es uno de los platos típicos de la capital de la república, en Medellín no podrá degustar la comida más tradicional de Antioquia y una de las más famosas del país.



La bandeja paisa no pudo ser incluida en el menú debido a que sus ingredientes no son comunes en la dieta del sumo pontífice y podrían causarle malestar.



El menú que consumirá estará compuesto de crema, pollo, frutas y verduras, según explicó el padre Daniel Monsalve, vocero de la Arquidiócesis.



El almuerzo que el papa Francisco disfrutará en el Seminario Mayor será preparado por cocineros de Medellín y no traídos del Vaticano.



Además, Augura ha dispuesto más de 150 mil bananos para el papa, sus acompañantes y los asistentes a los principales eventos, teniendo en cuenta que es la fruta favorita del obispo de Roma.



