La culpa no es de las chivas, sino de las pésimas vías: gerente de CotraSanta

En medio de la tragedia y el sepelio colectivo de las 14 víctimas mortales que dejó el accidente del bus escalera en Sabanalarga, Antioquia, el gerente de la Cooperativa de Transporte de Santa Fe, ContraSanta, Joaquín Cartagena, se pronunció frente a lo sucedido.



Aseguró que ha sido el momento más complejo como transportador y reconoció que en estos vehículos es recurrente que se incumpla la norma frente al transporte de pasajeros en el capacete, pero aclaró que la culpa no es de las chivas, sino del pésimo estado de las vías terciarias del país.



El gerente aseguró que las pólizas y la cooperativa responderán por las indemnizaciones a las familias que perdieron a sus seres queridos, pero que el dinero no alcanza, por lo que no descarta convocar al municipio a hacer una colecta pública en solidaridad con los afectados.



Cotrasanta tiene asociados más de 90 vehículos, entre ellos 28 buses escaleras que transportan campesinos, alimentos, insumos y animales por vías en pésimas condiciones del occidente antioqueño.



Por ello, Cartagena le pidió al Estado que invierta recursos del posconflicto para el mejoramiento de vías y así evitar una nueva tragedia.