Líder juvenil del Centro Democrático en Medellín denuncia amenazas

Santiago Suárez Morales, líder juvenil del Centro Democrático en Medellín , denuncia que le han dado 72 horas para dejar la ciudad. De lo contrario, dice le han advertido, su madre sería la primera víctima de las amanazas.

Según el joven de 18 años, las amenazas comenzaron hace un año después de que empezara a hacer veeduría a los procesos de la Alcaldía de Medellín, pero con el tiempo se han agravado y sobrepasaron los mensajes en redes sociales y ahora incluyen seguimientos en las calles y atentados contra su vivienda.

Publicidad

"Incluso las mismas amenazas llegan con el sentido de que me escriben con el color de la ropa. Si tengo una camiseta amarilla me dicen que estoy de amarillo, con zapatos azules. A veces que tengo chaqueta azul, yo tengo una chaqueta azul ,pero pues me escriben de tal forma que saben dónde estudio", indicó.

Santiago ha llevado las evidencias de las amenazas hasta la Fiscalía y Personería, entidades que afirman haber recibido y atendido la denuncia, lo que incluye un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que, según él, consiste en un chaleco antibalas y un botón de pánico, pero que eso no lo hace sentir seguro.

Escuche el podcast Sin Tabú: