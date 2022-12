"Lista de bolsillo", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

Desde el lunes, hemos repasado algunas listas interesantes para el 2017. La primera lista fue de las vidas que peligran: los animales que a partir del año 2017 entran en la categoría de riesgo de extinción. La segunda lista fue de las vidas de personas, de soldados del Ejército nacional, que se han salvado y se seguirán salvando gracias a la firma de los acuerdos de paz.

La lista de hoy es el reflejo de la reforma tributaria que aprobó el Congreso a las volandas, en plena época navideña, mientras los colombianos celebraban con sus familias y amigos.

Estos son algunos de los productos de la canasta familiar cuyo IVA pasará del 16% al 19%. A partir del primero de febrero usted notará el alza en los precios del aceite, salchichas, jamón, crema dental, jabones de tocador y de cuerpo, detergentes de loza y de ropa y papel higiénico.

¿Cuáles productos con IVA no sufrieron cambios? Algunos artículos con el 5% de IVA continuaron con el mismo gravamen. Por ejemplo: azúcar, café y chocolate.

Cabe resaltar que el impuesto del 16% de las toallas higiénicas bajó a 5%. Pero no exageremos: no se trata de agradecer la disminución del monto del impuesto a las toallas higiénicas, ese impuesto no debería existir en absoluto puesto que se cobra solo a las mujeres y por una causa natural, innata, y no adquirida. Y no es que el impuesto sea discriminatorio. Por supuesto que hay impuestos discriminatorios, como el impuesto a la riqueza, pero se cobra por una causa adquirida por la persona y no por una causa natural, de nacimiento, como lo es el ser mujer.

¿Cuáles artículos de la canasta familia no tienen IVA? Fríjoles, sal, arroz, huevos, leche, carne, pollo, queso, papa, frutas y verduras.

Todo el vestuario, incluida la ropa de niños quedará con gravada con el 19% de IVA.