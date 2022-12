Luis Pérez cuestiona programa de sustitución de cultivos ilícitos en Briceño

En su intervención en medio de la cumbre de gobernadores, Luis Pérez dijo que las Farc no se han desmovilizado en Briceño, donde se seguiría comercializando droga, y que no hay ningún tipo de vigilancia al respecto.

Pérez señaló que los integrantes de la ONU “no saben distinguir entre una hoja de tomate o de coca” y aseguró que el dinero que se les entrega a las familias de 11 veredas en ese municipio “se la beben en fiestas” mientras el programa de erradicación no toma impulso.

Ante estas afirmaciones el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, le refutó de manera vehemente que eso no era cierto. Insistió en que a pesar de las diferencias con el gobernador Luis Pérez, se han constituido consejos territoriales para la sustitución de cultivos ilícitos y enumeró a cada una de las regiones beneficiadas.

"Yo sí podría decirle señor gobernador que todas las familias están plenamente identificadas. A mí no me consta que algunas personas hayan salido a tomar licor, eso no es lo general", dijo.

Díaz aseguró que el 50 por ciento de la coca ha sido arrancada por las comunidades de Briceño y en dos zonas tienen hay presencia de la Fuerza Pública.

