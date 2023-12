Luna, la perrita de 10 años que murió en Rionegro por culpa de la quema indiscriminada de pólvora

A pesar de los cuidados y las medidas que adoptó la familia Sánchez Mejía con la llegada de la Navidad para evitar que sus cuatro perros sufrieran por cuenta del estallido de la pólvora, Luna, una Flat-coated retriever que llegó a este hogar hace diez años, perdió la vida.

Marta Mejía relató que, como consecuencia de la quema indiscriminada de pólvora en la vereda Abreo, del municipio de Rionegro , "Luna empezó a entrar en pánico".

"Se movía de un lado para otro, lloraba. Yo la consolaba, le subí el volumen a la música, pero ella era desesperada y llegó un momento en el que se metió debajo de la cama".

A pesar de sus llamados, Luna no salía. Se quedó debajo de la cama hasta que la pareja de Marta Mejía, quien trabajó hasta las 2:30 de la madrugada, llegó a la casa.

"Ella salió, lo miró, le voleó la colita y él me preguntó: "¿qué le pasa a Luna?" porque estaba supremamente hinchada y me dijo, no, eso no es normal y ella se fue hacia un rincón, vomitó una bocanada de sangre, se echó e inmediatamente falleció", agregó doña Marta.

Un testimonio doloroso que da cuenta del sufrimiento que padecen los animales como consecuencia de la pólvora y con el que esta familia paisa busca crear conciencia entre la sociedad.

