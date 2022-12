Mariana Gómez enamoró al público y jurado de Yo me Llamo

La gala de Yo me Llamo de este miércoles tuvo una sorpresa que deslumbró a la audiencia: la presentación del concursante ‘Leonardo Favio’ junto a la actriz Mariana Gómez, quien también es cantante.



Sus dotes quedaron demostrados en un gran show en el que interpretaron la canción ‘Ding Dong estas cosas del amor’, del recordado cantante argentino. La estrella de 'Loquito por ti' hizo la voz femenina del tema musical de 1969 y, en compañía del participante que se jugaba otra semana más en la competencia, descrestó al jurado.



“Me sentí muy bien con semejante artista, concursante, cantante y actor; feliz y agradecida de estar aquí y muy orgullosa”, expresó la actriz luego de su gala.

“Me emociona mucho, uno añora esas historias de amor, ahora es tan distinto”, dijo César Escola. Amparo Grisales admiró que el participante incursionó en la actuación y lo hizo muy bien pese a que ha tenido unas pocas clases.

La presentación también fue aplaudida en las redes sociales de la actriz.

Sin duda, este será uno de los actos más recordados de esta temporada de Yo me Llamo.

