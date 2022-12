Más de 26 mil personas en Antioquia podrían estar contagiadas de VIH

De acuerdo con el Ministerio de Salud, solo en Medellín hasta 2015 se habían registrado 4.820 pacientes de VIH y en Antioquia hasta 2016 eran 12.600.



El médico e investigador Juan Carlos Alzate explicó que estas cifras corresponderían solo a la mitad de pacientes que padecen el virus, debido a que muchos aún no se han hecho la prueba y no saben que lo tienen.



Pese a que los pacientes de VIH son considerados como de alto costo, los especialistas señalan que en Antioquia la mayoría recibe la atención necesaria. Sin embargo, afirman que es preocupante la situación con los venezolanos, que ya son más de 30 mil Antioquia, porque muchos no cuentan con la documentación para acceder a atención médica.



La principal recomendación de los especialistas para prevenir el VIH es usar preservativo durante las relaciones sexuales. Además, hicieron un llamado para que las personas que tengan sospecha de padecer el virus se hagan la prueba, pues aseguran que un diagnóstico a tiempo permite hacer un tratamiento para llevar una vida normal.