Más de 3 mil habitantes de calle estarían incumpliendo Código de Policía en Medellín

La respuesta al interrogante sobre qué pasará con la aplicación del Código de Policía y los habitantes de calle lo hizo el Secretario de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez, quien aseguró que las normas del código tienen que aplicarse con un mínimo de contexto y no a todos por igual.



“La intervención a esta población tiene que ser diferenciada”, explicó Vélez.



Sobre el tema, la Policía Metropolitana aseguró que en el caso de habitantes de calle debe ser una intervención multidisciplinaria y que a esa población muy poco le importa la multa porque además, no tienen con qué pagarla. Incluso, hay muchos que no tienen documentos para imponerles la sanción.