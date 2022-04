Más de 900.000 vehículos se han movilizado desde el inicio de Semana Santa en Antioquia

Más de 900.000 vehículos se han movilizado por las principales vías desde el inicio de Semana Santa en Antioquia , por lo que se han aumentado los controles de parte de las autoridades, en especial en vías hacia el occidente y la zona de embalses, las más congestionadas.

La disminución de las lluvias ha ayudado a que no hayan más deslizamientos en el departamento y eso ha contribuido a que las jornada de movilización de ciudadano se desarrollen en completa durante estos días festivos.

Publicidad

Esta tregua de las lluvias ha permitido entonces que no se hayan presentado nuevas emergencias y han permitido a las autoridades trabajar en los puntos críticos. Solo se registró un deslizamiento leve en Cañasgordas, en la vía a Urabá, pero este fue retirado en su mayoría y el paso se mantiene a un carril, al igual que en la vía Medellín-Bogotá.

El coronel Fabio Sierra, comandante de la Policía de Tránsito en Antioquia, indicó que solo se han registrado congestiones en la vía a Santa Fe de Antioquia y en la zona de embalses, donde está la piedra del Peñol.

Lea también:

“Desde inicio del día viernes hasta el momento un aproximado de 900.000 vehículos, le recordamos a todos los usuarios viales la prudencia en el momento de conducir en sus vehículos, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos y sobre todo no ingerir bebidas embriagantes antes y durante el desplazamiento”, señaló el oficial.

Publicidad

Entre tanto, por las terminales norte y sur se han movilizado 400.000 personas entrando y saliendo en la ciudad. Ante esto, Samir Echeverri, vocero de las empresas de transporte intermunicipal, indicó que hay una evidente reactivación del sector por lo que se apoyarán con buses adicionales para garantizar tanto los nuevos viajes como quienes van a regresar a sus lugares de origen.

Escuche el podcast Sin Tabú: