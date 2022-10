Materiales del nuevo patio de Bellavista podrían ser usado para armas blancas

Según Luis Pinzón, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) en Antioquia, los materiales no son los apropiados para una cárcel porque algunos son usados para construcción de armas blancas.



La alerta es porque, según los dragoneantes, el patio 5 se está construyendo para 450 internos que por la crisis carcelaria serán muchos más.



Aseguran que las rejas de control no están bien aseguradas y que, por ejemplo, en las celdas se está utilizando acero, aunque está prohibido en la norma porque es de fácil manipulación para los internos.



Además, según Pinzón, los muros no tienen ni los materiales ni el grosor necesario para evitar una posible fuga de detenidos. Se espera que el patio 5 sea entregado el próximo 28 de marzo.



En Bellavista el hacinamiento es del 283% en especial en el patio 2, 4 y 8.