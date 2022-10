Medellín no es una ciudad contaminada: alcalde encargado

El alcalde encargado de Medellín y actual secretario de Gobierno, Santiago Gómez, señaló en Blu Radio que "la ciudad no está contaminada", contrariando las mediciones entregadas por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) que sugirió declarar la alerta roja a finales de marzo.



“Esta no es una ciudad contaminada ni enferma, eso es mentira”, dijo. El funcionario justificó el uso del vehículo particular y las motos, al asegurar que el transporte público en la ciudad es deficiente y costoso.



“Los carros y las motos mueven esta ciudad. Una moto vale entre 60 y 80 mil pesos al mes, la gente las tiene porque el transporte público es costoso y no es bueno”, expresó Gómez.

Le puede interesar: Polémica por levantamiento de las medidas para mejorar calidad del aire en Medellín



Ante las declaraciones, el colectivo ambiental Ciudadanos por el Aire solicitó al alcalde Federico Gutiérrez aclarar la posición del secretario Gómez.



“Lamentamos que Gómez desestime los informes que han realizado expertos en el tema”, manifestó Daniel Suárez, líder ambientalista.

Publicidad