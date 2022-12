Miles de venezolanos se rebuscan un puesto de trabajo en Medellín

Son más de 50.000 los venezolanos que buscan un mejor porvenir en el departamento de Antioquia. Al menos el 10% acudió a las últimas ferias de empleo exclusivas para ellos en Medellín.

Una pareja de esposos procedentes del estado Aragua, centro de Venezuela, pasó día y noche aguardando por una oportunidad laboral durante la última jornada de trabajo para venezolanos: ella es publicista y él tenía una microempresa de confecciones, pero como millones de compatriotas suyos salieron huyendo de la crisis.

“En Venezuela teníamos una microempresa, trabajábamos con textiles y realizábamos servicio de bordado, tuvimos que dejarlo y nos ha tocado desde vender dulces hasta trabajar construcción, nos dedicamos a hacer acabados en obra blanca, desempeñamos labores completamente diferentes”, dijo Isidro Briceño.

Su caso es el de muchos que quedaron registrados en las bases de datos de Comfama, la caja de compensación que agrupa a miles de empresas en Antioquia.

En las dos ferias de empleo se ofertaron más de 2.000 vacantes, número que superó a la demanda de venezolanos que acudieron masivamente, como el periodista Ricardo Villamizar, quien trabaja en una fábrica de arepas o Amador Manzano, un técnico petrolero que también se ha dedicado a la venta de dulces, tinto y hasta flores.

“Llegué con pasaporte, en la situación del censo que hicieron en la Alpujarra cuando fui a me dijeron que no me incluían porque tenía pasaporte, los que entraron ilegales han tenido la oportunidad de acceder al Permiso Especial; yo que llegué con pasaporte no la tuve. Nosotros no vinimos de turistas, estamos tratando de sobrevivir”, expresó Manzano, quien cuenta con 22 años de experiencia.

En total, 3.151 personas recibieron atención durante las dos jornadas, en las que también hubo presencia de la Personería, Migración Colombia y orientación para regularizar su situación en el país.

“En la primera jornada se atendieron 1.681 personas, de ellas 900 salieron con citas para talleres de orientación ocupacional, casi 1.200 para ocuparlas laboralmente en Medellín y Antioquia. Hubo una respuesta maravillosa de empresa, más de 100 empresas se vincularon, más de 1.150 vacantes en más de 109 puestos distintos de trabajo”, manifestó el líder de la capacidad de empleo y emprendimiento de Comfama, Luis Ignacio Pérez Uribe.

El número de venezolanos que día a día se rebusca el sustento en las calles de Medellín tendría incidencia en el alto índice de desempleo en la ciudad, que sobrepasó la media nacional, según explicó Paula Zapata, subsecretaria de Desarrollo Económico.

“Estamos teniendo al cierre una tasa de desempleo de 11.5, tiene alguna relación con la presión que se genera en la tasa y el empleo por cuenta del fenómeno migratorio en la ciudad”, dijo la funcionaria.

En efecto, también se registra un incremento de vendedores ambulantes que estaría relacionado con la llegada masiva de habitantes del vecino país.

“Hay preocupación por vendedores informales y el fenómeno migratorio, se ha hecho un acercamiento con Migración para un plan de trabajo porque deben estar sujetos a la constitución y las normas”, dijo Yuli Gómez, subsecretaria de Espacio Público.

Son miles de venezolanos los que se unieron a la población desempleada y trabajadores informales de Medellín luego de renunciar a sus profesiones y oficios para ganarse unos pesos y empezar una nueva vida en la capital antioqueña.