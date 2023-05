MinTrabajo abrirá proceso sancionatorio al Metro de Medellín por incumplir formalización laboral

El Ministerio de Trabajo iniciará un proceso sancionatorio contra el Metro de Medellín tras declarar el incumplimiento del compromiso de vincular directamente a sus conductores de trenes y buses que aún están tercerizados. El acuerdo de formalización laboral tenía un plazo de diez años que venció al final de abril.

La cartera en su regional Antioquia expidió el acta de cierre que declaró incumplido el acuerdo para la formalización laboral del Metro de Medellín firmado en 2013.

Este compromiso determinó que, a más tardar el 29 de abril de 2023, es decir, en un plazo de diez años, el metro tenía que contratar directamente con la empresa a los conductores de los trenes y a los de los buses de Metroplús, que fueron y siguen tercerizados a través de las fundaciones Universidad de Antioquia y Pascual Bravo, a pesar de ser cargos misionales para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.

El director territorial del Ministerio de Trabajo en Antioquia, Fabio González García, ya recibió la instrucción para iniciar la investigación y proceso sancionatorio contra el Metro de Medellín por incumplir ese acuerdo.

Para la presidenta del sindicato del Metro (Sintrametro), Claudia Patricia Montoya, no es comprensible cómo durante tantos años se ha permitido que la empresa permita la intermediación laboral.

"Es absurdo que una empresa industrial y comercial del Estado no cumpla con los lineamientos jurídicos mínimos. Pero ahí hay todo un factor de acompañamiento de muchos entes de control que no hacen el control, así de sencillo, no lo hacen", sostuvo la líder sindical al cuestionar que en todos esos diez años no se tomaron medidas por parte de las autoridades.

De acuerdo con el sindicato, el caso de los conductores es un ejemplo de la tercerización, pues sostiene que el 80 por ciento de los cerca de 10.000 trabajadores en el metro no tiene una vinculación directa y está contratado a través de intermediarias.

Por ahora, se espera la respuesta del metro y si procederá con algún tipo de recurso para defenderse de este proceso sancionatorio.

