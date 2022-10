No conozco dirigentes que hayan hecho tantas obras como Vargas Lleras: Luis Pérez

Este domingo el vicepresidente Germán Vargas Lleras visitó algunas regiones antioqueñas y entregó obras como un tramo de las autopistas 4G entre la Pintada y Caldas.



Vargas Lleras dijo que se iba “tranquilo por el deber cumplido”, pero fue el gobernador Luis Pérez quien hizo un recuento de los logros alcanzados por el vicepresidente.



“No conozco ningún dirigente público que en tan poco tiempo haya hecho tantas obras por el país como el doctor Germán Vargas. En muy poco tiempo dio el primer paso. Le está devolviendo la confianza a la política y a los gobiernos”, indicó.



Los elogios no terminaron ahí. Según el gobernador, la revolución en viviendas y vías será difícil que se repita a menos que el país tenga un presidente como Vargas Lleras.



“Fue una completa revolución para Colombia que creo que no se va a repetir, excepto que tengamos un presidente de la calaña del doctor Germán Vargas”, manifestó Pérez.



El gobernador dijo que este martes será un día triste para Antioquia cuando el vicepresidente deje su cargo. Luis Pérez presentó su candidatura a la gobernación por el partido Liberal y Cambio Radical.



Blu Radio se comunicó con el Consejo Nacional Electoral para conocer si estas declaraciones puede ser consideradas como participación en política.