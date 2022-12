No conozco persona más inútil que un bachiller: gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia cuestionó el poco acceso de los jóvenes de bajos recursos a las universidades y aseguró que no había una persona más inútil que un bachiller.



El mandatario seccional hizo fuertes críticas al sistema educativo implementado en Colombia en el que según él, la mayoría de universidades son elitistas e impiden el acceso a la educación superior a jóvenes de escasos recursos. Puso como ejemplo los aspirantes que no logran ingresar cada semestre a las universidades públicas Nacional y Antioquia.



Por eso hizo un llamado al Gobierno Nacional para que modifique el modelo educativo y apoye a universidades y centros tecnológicos. Luis Pérez señaló que de lo contrario, más jóvenes se quedarán solo con el bachilleres, quienes para el gobernador no son útiles para la sociedad.



El polémico pronunciamiento lo hizo durante la celebración de los 30 años de la Fundación Universitaria María Cano, a la que felicitó por el número de estudiantes de los estratos 1,2, y 3.



Lea también: En Antioquia se podrá estudiar gratis el bachillerato por internet



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad