“No entiendo qué lleva a Luis Pérez hacer afirmaciones falsas”: gerente de EPM

El gerente de EPM, Jorge Londoño, en diálogo con BLU Radio, rechazó las recientes declaraciones del gobernador Luis Pérez, quien incluso asoció a la empresa con la Gestapo en la Alemania nazi.

Londoño explicó que la prueba del polígrafo fue aplicada de forma voluntaria, luego de que se filtrara un documento clave sobre el plan de inversiones de la compañía que afectaría su competencia en el mercado.

“No me he practicado el polígrafo, el documento filtrado es preliminar y yo ni si quiera había tenido acceso a él. Era un análisis de inversión que tenemos en una empresa de telecomunicaciones”, afirmó.

La prueba se les practicó a 18 empleados de la empresa y ha generado polémica, pues se ha señalado que buscan identificar quiénes han proporcionado información sobre varios asuntos a concejales y medios de comunicación.

El gerente negó que se estuviera haciendo una lista negra, afirmó que está concentrado en atender varios frentes de la contingencia y que no ha recibido resultados de la prueba.

El directivo reiteró también que la empresa propone vender el 10% de acciones en ISA y activos en compañías chilenas para atender sus compromisos en 2019 y 2020.

El impacto económico de la contingencia de Hidroituango se terminará de estimar una vez se puedan valorar los daños en la casa de máquinas hacia finales de octubre o inicios de noviembre.