No es viable que funcionarios participen en política: Aníbal Gaviria tras sanción a Daniel Quintero

Ante la suspensión del alcalde Daniel Quintero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria , dio la espalda al mandatario al insistir que se deben defender las instituciones y rechazar la participación en política de funcionarios públicos.

El mandatario regional reconoció que esta situación genera una problemática institucional en Medellín, pero aseguró que por encima de todo está respetar las decisiones de las instituciones.

Con este pronunciamiento, Gaviria le da la espalda al alcalde suspendido, Daniel Quintero, pues no solo pidió defender las instituciones, sino también rechazar la participación en política que es precisamente la presunta falta que sanciona la Procuraduría.

“Todos los funcionarios y servidores públicos a que respetemos y defendamos las instituciones con nuestro actuar, ahora nosotros creemos que no es dable la participación política de los servidores públicos ni la participación política desde las instituciones”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, también insistió que se debe respetar la decisión de la Procuraduría, pues si bien a cualquier ciudad o administración le afecta un cambio, se debe cumplir la ley.

“A cualquier administración le afecta mucho el cambio, decir que no le afecta no es posible, no por eso debemos dejar de cumplir la ley”, aseguró.

Vélez de Nicholls destacó, igualmente, la designación de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado, porque considera que es un funcionario que conoce a Medellín y Antioquia.

