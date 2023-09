"No hay posibilidad de que Upegui gane": Liliana Rendón, candidata a la Alcaldía de Medellín

Liliana Rendón, candidata a la Alcaldía de Medellín , habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire y cuestionó los métodos de algunas encuestas previas a las elecciones regionales de octubre y señaló que, pese a lo que estas marcan, algunos candidatos no tienen "ninguna posibilidad".

"No hay ninguna posibilidad de que Upegui gane las elecciones, el pálpito es muy diferente, están inflándose a través de encuestas, llegando a una polarización entre derecha e izquierda, no están buscando a los que queremos algo diferente, la gente en Medellín no es estúpida", señaló la candidata Rendón, quien inscribió su candidatura por firmas.

De acuerdo con la candidata Rendón, desde la actual administración en Medellín "quieren pasar el negativo alto que tienen por la galleta". Además, cuestionó la candidata de plata invertida en la campaña, precisamente, de Upegui: "El que llegue tiene que entrar a mirar de dónde se sacaron tantos recursos, porque es algo que nunca había visto en 25 años", señaló.

Cabe recordar que Liliana Rendón, quien dijo que es posible "hacer una agenda femenina sin ser feministas", hace parte del grupo de candidatos que, mediante una carta, denunció "un alto riesgo electoral por el uso tendencioso de encuestas y medios de comunicación social" de cara a las elecciones regionales de octubre próximo.

En ese sentido, Liliana Rendón afirmó que la "sacan de los debates por que (soy) la figura que reconoce Medellín". Concluyó que "basados en esa encuesta que hicieron citaron a la próxima discusión de candidatos de ellos con ellos mismos" dejando "solamente uno adelante (Federico Gutiérrez) y porque no lo pueden sacar".