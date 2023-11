"No me quieren dejar posesionar": alcalde electo de Toledo denuncia amenazas de muerte

Aunque le alegra haber arrasado en las urnas y ser elegido nuevamente como alcalde de Toledo, con 1788 votos, Jhonny Alberto Marín, quien ya había sido alcalde de este municipio del norte del Antioquia en el periodo 2016 - 2019, denunció que tras las elecciones ha recibido múltiples amenazas de muerte que hoy lo tienen atormentado.

"Me llega información por parte de personas, de terceros, por medio de audios y mensajes de texto donde me alertan que hay personas interesadas en no dejarme posesionar", denunció el alcalde electo de Toledo.

Cabe destacar que el burgomaestre ya había sido víctima de un atentado el 30 de octubre de 2022, cuando sicarios le dispararon en tres ocasiones hiriéndolo en el tórax y en un pulmón, en zona urbana de Toledo, por lo que cree que los hechos están relacionados.

"El tema mío es una situación personal y política. Personal, dentro de lo político", agregó Jhonny Alberto Marín.

El alcalde electo de Toledo por la coalición conformada por los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y Colombia Renaciente y a quien luego del atentado que sufrió el año pasado la UNP le asignó un esquema de seguridad compuesto por una camioneta blindada, un chaleco antibalas y escoltas, está pidiendo que su nivel de riesgo sea reevaluado y que ante todo se garantice su vida.

Las nuevas amenazas ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

