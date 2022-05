"No aceptarán la terna que mandemos, Duque le importa un carajo lo que hagan con Medellín": Quintero

En medio de las discusiones y rebeldías del gabinete de la Alcaldía de Medellín y el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo , como no se hizo la reunión entre los secretarios, al revelarse unas conversaciones de chat, en el canal local Telemedellín, en el mismo espacio que habitualmente se transmite ese diálogo habló el alcalde suspendido, Daniel Quintero, quien aseguró que no cree que le vayan aceptar la terna que presentará el Movimiento Independientes que fue revelada en primicia por BLU Radio que son María Camila Villamizar, secretaria de gobierno, Andree Uribe, secretaria de salud y Karen Delgado, secretaría de Suministros y servicios.

El diálogo lo hizo con el gerente Deninson Mendoza en un programa llamado el debate de las ideas. Entrevistó a Daniel Quintero , quien criticó la actitud con Medellín y con él, del presidente Iván Duque .

Publicidad

“El presidente nunca nos llamó, hoy seguramente se va a presentar por el Movimiento Independientes una terna, yo estaba en el dilema si presentar terna o no, ¿para qué?, si no la van aceptar, no la va a recoger, es que ya se sabe qué van hacer, pero presentemos la he pedido que sean mujeres, pero no hizo nada el presidente Duque. Él hace parte de ese plan, él ya solo piensa en el poder y le importa un carajo lo que hagan con Medellín”, afirmó.

Insistió que Juan Camilo Restrepo es un alcalde "fantoche", que es un mandatario del grupo empresarial antioqueño que además quiere devolverle el poder a ellos, por ejemplo, aseguró que van por EPM, donde incluso Restrepo está pidiendo estatutos para cambiar la Junta Directiva de la empresa y devolverla al GEA.

Igualmente, hizo una reflexión sobre la supuesta participación en política.

“Digamos que si hubiese participado en política, por un caso de discusión y el general Zapateiro y el presidente y todos los alcaldes que estuvieron en una reunión con Federico Gutiérrez y le aplaudían y todo, los que dijeron que le iban a poner votos. Los videos que hay muestran lo que está pasando al otro lado, la ley de garantías que la rompieron”.

Publicidad

Insistió que no tuvo cómo defenderse y por eso, entre esta y la próxima semana, apenas le abran agenda viajará a los Estados Unidos a interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.